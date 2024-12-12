Іспанський сором: авторитетне видання Marca назвало київське Динамо московським

Авторитетне іспанське видання Marca у своєму матеріалі, присвяченому матчу 6-го туру основного етапу Ліги Європи між київським Динамо та Реалом Сосьєдад, назвало український клуб російським.

У підписі до фото та анотації журналісти вказали "Kiev" замість "Kiyv", а в самому матеріалі взагалі назвали віцечемпіонів України "Dinamo de Moscú", переплутавши з російською командою Динамо Москва.

Це не перший випадок, коли європейські видання допускають географічні помилки, часто плутаючи Україну з Росією.

Раніше португальське видання A Bola у своєму матеріалі взагалі писало, що Анатолій Трубін – російський воротар.

Матч Реал Сосьєдад – Динамо відбудеться у четвер, 12 листопада, на стадіоні Аноета, в Сан-Себастьяні. Початок поєдинку – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

Після п'яти ігор у ЛЄ підопічні Олександра Шовковського посідають останню сходинку турнірної таблиці, забивши всього один гол. Сосьєдад розташувався на 17 сходинці, заробивши 7 залікових пунктів.