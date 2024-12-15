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Нікуди поспішати: Ноєр поговорив про продовження контракту з Баварією

Олексій Погорелов — 15 грудня 2024, 21:35
Нікуди поспішати: Ноєр поговорив про продовження контракту з Баварією
Мануель Ноєр
Баварія Мюнхен

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр прокоментував ситуацію навколо його контракту з мюнхенським колективом.

Слова 38-річного німця наводить журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

"Я вірю, що обидві сторони були б щасливі, якби все продовжувалося. Але поспішати наразі нікуди, це точно. По-перше, мені потрібно відновитися і знову стати здоровим, тому що у мене є невелика проблема з ребром", – сказав Ноєр.
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Чинний контракт Ноєра з Баварією розрахований до наступного літа.

У цьому сезоні воротар взяв участь у 19 матчах "ротен" в усіх турнірах, у яких він пропустив 13 голів та 12 разів відстояв на "нуль".

Нагадаємо, що Мануель Ноєр через зламане ребро був змушений пропустити матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря (5:1).

Баварія Мануель Ноєр

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