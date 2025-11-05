Фіорентина розглядає варіант із запрошенням Манчіні на посаду головного тренера

Фіорентина розглядає варіант із призначенням відомого італійського фахівця Роберто Манчіні на посаду головного тренера.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Він зазначив, що переговорів між сторонами поки що немає, але клуб вже запросив інформацію про спеціаліста.

Крім Манчіні, серед претендентів на посаду продовжує залишатися екснаставник Торіно Паоло Ванолі. Водночас частина гравців "фіалок" взагалі хоче повернення на тренерську посаду Раффаеле Палладіно, який тренував клуб минулого сезону.

Зазначимо, що Роберто не працював на рівні клубів з 2018 року, коли покинув російський Зеніт. Після того він очолював збірні Італії та Саудівської Аравії. "Скуадру адзурру" привів до перемоги на Євро-2020.

Зазначимо, що свого часу він вже працював у Фіорентині, також очолював Лаціо, Інтер, Манчестер Сіті та Галатасарай.

Нагадаємо, 4 листопада, Фіорентина звільнила з посади головного тренера Стефано Піолі.