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Манчестер Юнайтед втратив форварда до кінця сезону

Олег Дідух — 16 квітня 2025, 17:35
Манчестер Юнайтед втратив форварда до кінця сезону
ФК Манчестер Юнайтед

Форвард Манчестер Юнайтед і збірної нідерландів Джошуа Зіркзе вибув з гри до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Зіркзе отримав травму в неділю, 13 квітня, у матчі 32 туру чемпіонату Англії проти Ньюкасла (поразка 1:4). На 55-й хвилині він з допомогою лікарів покинув поле. У 23-річного нападника збірної Нідерландів діагностовано травму підколінного сухожилля.

Джошуа Зіркзе приєднався до Манчестер Юнайтед минулого літа, перейшовши з Болоньї за 42,5 мільйона євро. У своєму дебютному сезоні в складі манкуніанців він відзначився 7 голами та 3 асистами в 48 матчах.

Раніше повідомлялося про те, що Манчестер Юнайтед націлився на форварда Баєра та збірної Чехії Патріка Шика.

Манчестер Юнайтед травма Джошуа Зіркзе

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