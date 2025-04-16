Манчестер Юнайтед втратив форварда до кінця сезону

Форвард Манчестер Юнайтед і збірної нідерландів Джошуа Зіркзе вибув з гри до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Зіркзе отримав травму в неділю, 13 квітня, у матчі 32 туру чемпіонату Англії проти Ньюкасла (поразка 1:4). На 55-й хвилині він з допомогою лікарів покинув поле. У 23-річного нападника збірної Нідерландів діагностовано травму підколінного сухожилля.

Джошуа Зіркзе приєднався до Манчестер Юнайтед минулого літа, перейшовши з Болоньї за 42,5 мільйона євро. У своєму дебютному сезоні в складі манкуніанців він відзначився 7 голами та 3 асистами в 48 матчах.

Раніше повідомлялося про те, що Манчестер Юнайтед націлився на форварда Баєра та збірної Чехії Патріка Шика.