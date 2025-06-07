У Манчестер Юнайтед визначились з майбутнім Гарначо

20-річний аргентинський вінгер Манчестер Юнайтед влітку залишить клуб.

Про це повідомляє інсайдер Фабрціо Романо.

Рішення щодо гравця прийняв головний тренер Рубен Аморім спільно з керівництвом клубу. Наразі Гарначо вже шукають новий клуб.

Найбільшу зацікавленість у підписанні аргентинця виявляють клуби АПЛ. Також є інтерес від Баєра та Наполі.

Раніше повідомлялося, що після поразки від Тоттенгема (0:1) у фіналі Ліги Європи Аморім порадив Гарначо змінити клуб.

Манчестер Юнайтед хоче отримати за можливий продаж аргентинського футболіста близько 60 млн фунтів.

У минулому сезоні в активі гравця 58 матчів, в яких він відзначився 11 голами та віддав 10 асистів.