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У Манчестер Юнайтед визначились з майбутнім Гарначо

Олександр Булава — 7 червня 2025, 19:37
У Манчестер Юнайтед визначились з майбутнім Гарначо
Алехандро Гарначо
BBC

20-річний аргентинський вінгер Манчестер Юнайтед влітку залишить клуб.

Про це повідомляє інсайдер Фабрціо Романо.

Рішення щодо гравця прийняв головний тренер Рубен Аморім спільно з керівництвом клубу. Наразі Гарначо вже шукають новий клуб.

Найбільшу зацікавленість у підписанні аргентинця виявляють клуби АПЛ. Також є інтерес від Баєра та Наполі.

Раніше повідомлялося, що після поразки від Тоттенгема (0:1) у фіналі Ліги Європи Аморім порадив Гарначо змінити клуб.

Манчестер Юнайтед хоче отримати за можливий продаж аргентинського футболіста близько 60 млн фунтів.

У минулому сезоні в активі гравця 58 матчів, в яких він відзначився 11 голами та віддав 10 асистів.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо

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