Манчестер Юнайтед у паніці: клуб звернувся до студентів, щоб врятувати гравців від травм

Манчестер Юнайтед потрапив у складну ситуацію через постійні травми своїх гравців і вирішив звернутися за допомогою до студентів Манчестерського університету. Клуб хоче розробити алгоритм, який допоможе передбачати ризики травм серед новачків.

Цього сезону "червоні дияволи" зіткнулися з серйозними кадровими втратами: Лісандро Мартінес вибув до кінця 2025 року, Люк Шоу та Мейсон Маунт майже не грали, а Амад Діалло, Коббі Мейну та Тобі Коллієр також опинилися у лазареті. Аналогічна ситуація була й у минулому сезоні, що стало однією з причин провалу в АПЛ та фінішу на восьмому місці.

Новий співвласник клубу сер Джим Реткліфф заявив, що в Юнайтед фактично відсутній сучасний аналіз даних. Тепер клуб прагне змінити цю ситуацію та модернізувати систему збору даних.

За інформацією Manchester Evening News, МЮ шукає студентів, які зможуть створити алгоритм для прогнозування травм. Це може стати справжнім проривом, особливо з огляду на те, що клуб витратив близько 180 мільйонів фунтів на трансфери влітку, але деякі новачки, як Ленні Йоро та Мануель Угарте, вже пропустили значну частину сезону через ушкодження.

Крім того, МЮ опинився у складному фінансовому становищі та змушений вживати жорстких заходів економії: клуб закрив платну їдальню для стадіонного персоналу, залишивши лише безкоштовні фрукти, а також планує скорочення до 200 працівників.

Нагадаємо, після 27 турів АПЛ "червоні дияволи" посідають 14 місце у таблиці, набравши 33 бали.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед влітку спробує придбати одного із лідерів Наполі.