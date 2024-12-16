Манчестер Юнайтед визначився з майбутнім Рашфорда
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Манчестер Юнайтед визначився з майбутнім нападника Маркуса Рашфорда.
Про це повідомляє The Guardian.
27-річного форварда виставлено на трансфер через незадовільну гру в поточному сезоні. Зазначається, що таке рішення ухвалив президент клубу Джим Реткліфф.
Очікується, що гравець покине клуб під час зимового трансферного вікна. При цьому клуб не вимагатиме великі гроші у клуба, який захоче придбати нападника та буде готовий знизити ціну заради швидкого трансферу.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед планує влаштувати масштабний розпродаж у межах перебудови команди під вимоги Рубена Аморіма.
Раніше гравець МЮ висміяв Кайла Вокера, який намагався заробити червону картку для суперника у програному дербі.