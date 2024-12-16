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Манчестер Юнайтед визначився з майбутнім Рашфорда

Олександр Булава — 16 грудня 2024, 18:56
Манчестер Юнайтед визначився з майбутнім Рашфорда
Getty Images

Манчестер Юнайтед визначився з майбутнім нападника Маркуса Рашфорда.

Про це повідомляє The Guardian.

27-річного форварда виставлено на трансфер через незадовільну гру в поточному сезоні. Зазначається, що таке рішення ухвалив президент клубу Джим Реткліфф.

Очікується, що гравець покине клуб під час зимового трансферного вікна. При цьому клуб не вимагатиме великі гроші у клуба, який захоче придбати нападника та буде готовий знизити ціну заради швидкого трансферу.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед планує влаштувати масштабний розпродаж у межах перебудови команди під вимоги Рубена Аморіма.

Раніше гравець МЮ висміяв Кайла Вокера, який намагався заробити червону картку для суперника у програному дербі.

Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд

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