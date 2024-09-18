Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Екстренер Боруссії провів переговори з Міланом

Олександр Булава — 18 вересня, 19:25
Екстренер Боруссії провів переговори з Міланом
Едін Терзич

Представники колишнього головного тренера Боруссії Дортмунд Едіна Терзича провели переговори з Міланом.

Про це інформує журналіст Марко Контеріо.

41-річний німецький фахівець напередодні перебував у Мілані, де відбувся матч 1 туру Ліги чемпіонів між "россонері" та Ліверпулем. А наступного дня його оточення запропонувало послуги тренера представникам міланського клубу.

Нагадаємо, Терзич влітку покинув Боруссію Дортмунд, яку очолював з 2022 року. У минулому сезоні він посів з командою 5 місце у чемпіонаті Німеччини та дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де поступився Реалу Мадрид.

Наразі Мілан очолює португалець Пауло Фонсека. Наразі Мілан після чотирьох турів має 5 очок в активі та посідає 9 сходинку в Серії А.

Едін Терзич

Едін Терзич

Стали відомі кандидати на посаду наставника Роми
Шахін може стати новим головним тренером Боруссії
Терзич покинув Боруссію Дортмунд
Боруссія Дортмунд запропонує Терзичу новий контракт
Терзич: Ми заслужили більшого, ніж поразку з рахунком 2:0

Останні новини