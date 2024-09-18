Екстренер Боруссії провів переговори з Міланом

Представники колишнього головного тренера Боруссії Дортмунд Едіна Терзича провели переговори з Міланом.

Про це інформує журналіст Марко Контеріо.

41-річний німецький фахівець напередодні перебував у Мілані, де відбувся матч 1 туру Ліги чемпіонів між "россонері" та Ліверпулем. А наступного дня його оточення запропонувало послуги тренера представникам міланського клубу.

Нагадаємо, Терзич влітку покинув Боруссію Дортмунд, яку очолював з 2022 року. У минулому сезоні він посів з командою 5 місце у чемпіонаті Німеччини та дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де поступився Реалу Мадрид.

Наразі Мілан очолює португалець Пауло Фонсека. Наразі Мілан після чотирьох турів має 5 очок в активі та посідає 9 сходинку в Серії А.