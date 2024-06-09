Манчестер Юнайтед має намір продати Санчо влітку
Манчестер Юнайтед прийняв рішення продати вінгера Джейдона Санчо цього літа.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Керівництво МЮ вирішило виставити англійця на трансфер, попри можливу зміну головного тренера.
Манкуніанці вимагають за Санчо 40 млн фунтів. Гравця може підписати Боруссія Дортмунд, де він провів другу частину сезону в оренді. Джейдон провів 14 ігор у Бундеслізі, забив 2 голи та віддав 3 асисти.
Нагадаємо, що Санчо разом із Боруссією поступилися Реалу в фіналі Ліги чемпіонів.