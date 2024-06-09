Манчестер Юнайтед має намір продати Санчо влітку

Манчестер Юнайтед прийняв рішення продати вінгера Джейдона Санчо цього літа.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво МЮ вирішило виставити англійця на трансфер, попри можливу зміну головного тренера.

Манкуніанці вимагають за Санчо 40 млн фунтів. Гравця може підписати Боруссія Дортмунд, де він провів другу частину сезону в оренді. Джейдон провів 14 ігор у Бундеслізі, забив 2 голи та віддав 3 асисти.

🚨🔴 Manchester United remain 100% decided on selling Jadon Sancho this summer, regardless of who is manager.#MUFC board looking for £40m fee to let Sancho leave with interest from Borussia Dortmund but also other clubs. pic.twitter.com/NDDWX8caHl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2024

Нагадаємо, що Санчо разом із Боруссією поступилися Реалу в фіналі Ліги чемпіонів.