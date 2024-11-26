Аморім хоче запросити в МЮ свого колишнього підопічного

Манчестер Юнайтед цікавиться центральним захисником Спортинга Усманом Діоманде.

Про це повідомляє CaughtOffside.

За інформацією видання, трансфер футболіста є особистою ініціативою головного тренера "червоних дияволів" Рубена Аморіма, який працював разом із івуарійцем у португальскому клубі.

У контракті гравця прописана сума відступних у розмірі 80 млн євро.

Діоманде виступає за лісабонський клуб із січня 2023 року, а його чинний контракт дійсний до кінця червня 2027 року.

У поточному сезоні 20-річний захисник провів 14 матчів за Спортинг.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед 1 листопада оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Рубена Аморіма.

Угода з 39-річним фахівцем розрахована до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік. Португалець приступив до виконання своїх обов’язків з 11 листопада.