Манчестер Юнайтед зробив покращену пропозицію Бернтфорду щодо Мбемо

Манчестер Юнайтед зробив Брентфорду покращену пропозицію щодо трансферу нападника Браяна Мбемо.

Про це повідомляє ESPN.

"Манкуніанці" готові заплатити за 25-річного футболіста 60 мільйонів євро, більшу частину з яких Брентфорд отримає одразу.

Ця пропозиція є максимально близькою до тих 65 млн, які "бджоли" хотіли б отримати за Мбемо.

У сезоні-2024/25 форвард зіграв 42 матчі у всіх турнірах, в яких забив 20 м'ячів та віддав дев'ять результативних передач.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед вже оформив трансфер гравця Вулвергемптона Матеуса Куньї, активувавши опцію про викуп його контракту.

Раніше стало відомо, що форвард МЮ Расмус Гойлунд може повернутися до італійської Серії А, де на нього розраховує Інтер.