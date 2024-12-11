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Ігрова форма та стиль життя: Манчестер Юнайтед суттєво зрізав ціну на Рашфорда

Олексій Погорелов — 11 грудня 2024, 22:57
Ігрова форма та стиль життя: Манчестер Юнайтед суттєво зрізав ціну на Рашфорда
Маркус Рашфорд
Instagram Маркуса Рашфорда

Манчестер Юнайтед не вимагатиме великі гроші у клуба, який захоче придбати Маркуса Рашфорда.

Про таке рішення англійського колектива повідомляє Daily Mail.

Колись манкуніанці не планували навіть розглядати пропозиції за 27-річного форварда, якщо вони були б не тризначиними.

Проте за останні два роки ігрова форма футболіста та його стиль життя повпливали на його цінник.

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Тепер, за інформацією видання, "червоні дияволи" проситимуть за свого вихованця 40 мільйонів фунтів.

Манчестер Юнайтед не думає, що хтось захоче придбати Маркуса цієї зими, але його продаж став одним з пріоритетів керівництва клубу.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед планує влаштувати масштабний розпродаж у межах перебудови команди під вимоги Рубена Аморіма.

Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд

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