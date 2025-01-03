Ми вивчаємо можливості: директор Ювентуса прокоментував можливий трансфер форварда МЮ

Спортивний директор Ювентуса Крістіано Джунтолі прокоментував інформації про інтерес туринців до нападника Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе.

Слова функціонера наводить Фабріціо Романо.

"Ми ніколи не обговорювали це з Манчестер Юнайтед. Я не знаю, що відбудеться у найближчі тижні, вони зайняті своїми проблемами. Ми завжди вивчаємо всі можливості, але зараз мені нічого розповісти", – прокоментував чутки Джунтолі.

🚨⚪️⚫️ Juventus director Giuntoli: “We never discussed with Manchester United about Joshua Zirkzee”.



“I don’t know what’s gonna happen in the next weeks, Man United are busy with their own things”.



“We are always attentive to all opportunities but there’s nothing now”. pic.twitter.com/o4WKcx8ScN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2025

У сезоні-2024/25 Зіркзе зіграв у 27 матчах за "червоних дияволів", в яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, футболіст приєднався до МЮ влітку з Болоньї за суму у 42 мільйони євро.

Раніше повідомлялось про інтерес Наполі до одного за нападників "манкуніанців".