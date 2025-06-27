Манчестер Юнайтед продовжив контракт з досвідченим голкіпером

Манчестер Юнайтед оголосив про підписання нового контракту з Томом Хітоном.

Про це повідомила пресслужба "манкуніаців".

Угоду розраховано на один рік до літа 2026-го. У клубі відзначили досвід 39-річного Хітона, який допомагає молоді зростати, а тренерам налагоджувати тренувальний процес.

✍️ @TomHeatonGK has signed a new contract with the Reds 🙌 — Manchester United (@ManUtd) June 27, 2025

Футболіст є вихованцем МЮ, але в період з 2004 по 2010 рік Хітон зіграв лише два матчі за клуб.

У 2021 році голкіпер повернувся до Юнайтед і минулого сезону лише раз з'явився на полі – у матчі трофея АФЛ проти Барнслі (3:2).

Зазначимо, що раніше британські ЗМІ очікували від Хітона завершення професійної кар'єри.

Раніше Манчестер Юнайтед попрощався з Джонні Евансом та Віктором Лінделефом.