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Манчестер Юнайтед продовжив контракт з досвідченим голкіпером

Володимир Максименко — 27 червня 2025, 12:50
Манчестер Юнайтед продовжив контракт з досвідченим голкіпером
Том Хітон

Манчестер Юнайтед оголосив про підписання нового контракту з Томом Хітоном.

Про це повідомила пресслужба "манкуніаців".

Угоду розраховано на один рік до літа 2026-го. У клубі відзначили досвід 39-річного Хітона, який допомагає молоді зростати, а тренерам налагоджувати тренувальний процес.

Футболіст є вихованцем МЮ, але в період з 2004 по 2010 рік Хітон зіграв лише два матчі за клуб.

У 2021 році голкіпер повернувся до Юнайтед і минулого сезону лише раз з'явився на полі – у матчі трофея АФЛ проти Барнслі (3:2).

Зазначимо, що раніше британські ЗМІ очікували від Хітона завершення професійної кар'єри.

Раніше Манчестер Юнайтед попрощався з Джонні Евансом та Віктором Лінделефом.

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