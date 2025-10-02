Манчестер Юнайтед узгодив трансфер 17-річного колумбійця
Крістіан Ороско
Манчестер Юнайтед узгодив перехід 17-річного колумбійського опорного півзахисника Форталези Крістіана Ороско.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Трансфер буде коштувати англійському клубу в 1 млн євро. Угода набуде чинності влітку 2026 року, адже 13 липня півзахиснику виповниться 18 років.
Ороско став гравцем Форталези влітку цього року. Наразі в активі півзахисника 9 матчів за збірну Колумбії U-17.
Раніше повідомлялося, що головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім не перебуває під загрозою звільнення.
Після перших шести турів АПЛ сезону-2025/26 Манчестер Юнайтед посідає чотирнадцяте місце, маючи в активі тільки сім очок.