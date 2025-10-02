Українська правда
Манчестер Юнайтед узгодив трансфер 17-річного колумбійця

Олександр Булава — 2 жовтня 2025, 21:21
Манчестер Юнайтед узгодив трансфер 17-річного колумбійця
Крістіан Ороско

Манчестер Юнайтед узгодив перехід 17-річного колумбійського опорного півзахисника Форталези Крістіана Ороско.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Трансфер буде коштувати англійському клубу в 1 млн євро. Угода набуде чинності влітку 2026 року, адже 13 липня півзахиснику виповниться 18 років.

Ороско став гравцем Форталези влітку цього року. Наразі в активі півзахисника 9 матчів за збірну Колумбії U-17.


Раніше повідомлялося, що головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім не перебуває під загрозою звільнення.

Після перших шести турів АПЛ сезону-2025/26 Манчестер Юнайтед посідає чотирнадцяте місце, маючи в активі тільки сім очок.

