Манчестер Юнайтед узгодив трансфер 17-річного колумбійця

Манчестер Юнайтед узгодив перехід 17-річного колумбійського опорного півзахисника Форталези Крістіана Ороско.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Трансфер буде коштувати англійському клубу в 1 млн євро. Угода набуде чинності влітку 2026 року, адже 13 липня півзахиснику виповниться 18 років.

Ороско став гравцем Форталези влітку цього року. Наразі в активі півзахисника 9 матчів за збірну Колумбії U-17.





🚨🇨🇴 Manchester United have now sealed and signed deal to bring in 17 year old Colombian talent Cristian Orozco.



$1m transfer fee from Fortaleza in deal valid from summer 2026.#MUFC lawyers approved all the contracts, deal coordinated by lead scout Antonaccio.



Here we go. 🔐 pic.twitter.com/EEApkWeX4N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2025

Раніше повідомлялося, що головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім не перебуває під загрозою звільнення.

Після перших шести турів АПЛ сезону-2025/26 Манчестер Юнайтед посідає чотирнадцяте місце, маючи в активі тільки сім очок.