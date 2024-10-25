Голанд хоче перейти у гранд Ла Ліги – джерело

Зірковий нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд хоче перейти у мадридський Реал.

Про це повідомляє Fichajes.net.

За інформацією джерела, форвард має намір розпочати виступи за "королівський клуб" вже з початку сезону-2025/26. "Містяни" вже готуються до відходу свого ключового гравця, та активно вивчають ринок.

Контракт Голанда з Манчестер Сіті розрахований до 2027 року, трансферна вартість оцінюється у 200 мільйонів євро. У сезоні-2024/24 24-річний нападник забив 13 голів у 12 матчах.

Раніше повідомлялося про інтерес до норвежця з боку каталонської Барселони. Нападник навіть поставив "блаугранс" ультиматум, за якого він перейде у стан команди.