Тоттенгем завдав Манчестер Сіті найкрупнішої поразки з 2017 року та перервав кілька безпрограшних серій "містян"

У межах 12 туру Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті зазнав своєї найкрупнішої поразки за останні майже 8 років, програвши Тоттенгему (0:4).

Про це повідомляє АПЛ.

Востаннє чинний чемпіон Англії програвав настільки крупно ще у січні 2017 році. Тоді команда Жузепа Гвардіоли "згоріла" Евертону на Гудісон Парк з рахунком 0:4.

До того ж, Тоттенгем перервав безпрограшну домашню серію Сіті в АПЛ, яка налічувала 35 матчів. А в усіх турнірах вона складала 52 гри.

Більше того, Манчестер Сіті програв п'ять матчів поспіль уперше з квітня 2006 року. І вперше Сіті програв під керівництвом Гвардіоли три матчі поспіль у межах АПЛ.

Нагадаємо, що сам Жузеп Гвардіола надовго запам'ятає цю поразку. Все через те, що іспанець встановив новий антирекорд своєї тренерської кар'єри.