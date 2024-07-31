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АПЛ оштрафувала Манчестер Сіті на значну суму

Володимир Кук — 31 липня, 21:15
АПЛ оштрафувала Манчестер Сіті на значну суму

Англійська Прем'єр Ліга оштрафувала Манчестер Сіті на 2.09 мільйона фунтів за затримку матчів чемпіонату.

Про це повідомляє сайт ліги.

Команда Пепа Гвардіоли 8 разів затримувала гру у сезоні 2022/23 та 14 у сезоні 2023/24. Більшість затримок пов'язані з запізненням гравців на другий тайм, проте були випадки, коли команда не виходила вчасно і на початок гри.

Мінімальний штраф, окрім попередження, склав 10 тисяч фунтів, максимальний – 200 тисяч. Найдовше Сіті виходили на матч з Брайтоном. Вони запізнились на 2 хвилини та 35 секунд.

Зазначимо, що в минулому році, клуб могли покарати позбавленням очок і виключити з ліги за порушення фінансових правил. Проте до конкретики справа не дійшла. Також наприкінці минулого року Евертон отримав покарання за порушення ФФП. З команди зняли 10 очок, але після розгляду апеляції частину балів повернули.

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