Вони тільки захищалися і тягнули час: Гвардіола прокоментував нічию з найгіршою командою АПЛ
Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола залишився незадоволений нічийним результатом з найгіршою командою поточного сезону Англійської Прем'єр-ліги Саутгемптоном, звинувативши суперника у затягуванні часу.
Слова тренера наводить ВВС.
Тяжко. У нас були моменти, але, на жаль, ми не змогли забити. Гравці Саутгемптона грали тільки для того, щоб захищатися, захищатися, захищатися і тягнути час.
Але ми все одно набрали очко. Я не очікував, що вони так глибоко сядуть у захист. Ми добре оборонялися, але, на жаль, втратили свої моменти", – зазначив він.
Раніше повідомлялося, що перед матчем Іпсвіча та Брентфорда в межах 38 туру Англійської Прем'єр-ліги, стюарди господарів поля забрали прапор України у журналіста Ендрю Тодоса, заявивши, що він несе політичний характер.