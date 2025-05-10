Вони тільки захищалися і тягнули час: Гвардіола прокоментував нічию з найгіршою командою АПЛ

Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола залишився незадоволений нічийним результатом з найгіршою командою поточного сезону Англійської Прем'єр-ліги Саутгемптоном, звинувативши суперника у затягуванні часу.

Слова тренера наводить ВВС.

Тяжко. У нас були моменти, але, на жаль, ми не змогли забити. Гравці Саутгемптона грали тільки для того, щоб захищатися, захищатися, захищатися і тягнути час.



Але ми все одно набрали очко. Я не очікував, що вони так глибоко сядуть у захист. Ми добре оборонялися, але, на жаль, втратили свої моменти", – зазначив він.