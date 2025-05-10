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Вони тільки захищалися і тягнули час: Гвардіола прокоментував нічию з найгіршою командою АПЛ

Олексій Мурзак — 10 травня 2025, 22:45
Вони тільки захищалися і тягнули час: Гвардіола прокоментував нічию з найгіршою командою АПЛ
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола залишився незадоволений нічийним результатом з найгіршою командою поточного сезону Англійської Прем'єр-ліги Саутгемптоном, звинувативши суперника у затягуванні часу.

Слова тренера наводить ВВС.

Тяжко. У нас були моменти, але, на жаль, ми не змогли забити. Гравці Саутгемптона грали тільки для того, щоб захищатися, захищатися, захищатися і тягнути час.

Але ми все одно набрали очко. Я не очікував, що вони так глибоко сядуть у захист. Ми добре оборонялися, але, на жаль, втратили свої моменти", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що перед матчем Іпсвіча та Брентфорда в межах 38 туру Англійської Прем'єр-ліги, стюарди господарів поля забрали прапор України у журналіста Ендрю Тодоса, заявивши, що він несе політичний характер.

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