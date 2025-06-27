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Гвардіола – про розгром Ювентуса: Мені дуже сподобалось

Володимир Максименко — 27 червня 2025, 07:39
Гвардіола – про розгром Ювентуса: Мені дуже сподобалось
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола висловився про розгромну перемогу над Ювентусом у межах третього туру клубного чемпіонату світу.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Мені дуже сподобалось те, у який спосіб ми здобули цю перемогу. Манчестер Сіті давно не грав настільки чудово. Гравці були віддані справі, а ми переграли дійсно сильну команду.

Це лише одна гра, але гравці відчули, як це – бути справді доброю командою. Віра з'являється завдяки таким виступам, а не минулим перемогам", – розповів Гвардіола.

В 1/8 фіналу "містяни" зіграють проти Аль-Хіляля, а на Ювентус очікує протистояння з мадридським Реалом.

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Матчі плейоф розпочнуться вже завтра, 28 червня – Палмейрас гратиме проти Ботафого, а Бенфіка зустрінеться із Челсі.

Напередодні стало відомо, що фіналіст Ліги чемпіонів-2025 втратив чотирьох гравців до кінця турніру.

Жузеп Гвардіола Клубний чемпіонат світу Манчестер Сіті Ювентус

Жузеп Гвардіола

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