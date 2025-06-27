Гвардіола – про розгром Ювентуса: Мені дуже сподобалось
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола висловився про розгромну перемогу над Ювентусом у межах третього туру клубного чемпіонату світу.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Мені дуже сподобалось те, у який спосіб ми здобули цю перемогу. Манчестер Сіті давно не грав настільки чудово. Гравці були віддані справі, а ми переграли дійсно сильну команду.
Це лише одна гра, але гравці відчули, як це – бути справді доброю командою. Віра з'являється завдяки таким виступам, а не минулим перемогам", – розповів Гвардіола.
В 1/8 фіналу "містяни" зіграють проти Аль-Хіляля, а на Ювентус очікує протистояння з мадридським Реалом.
Матчі плейоф розпочнуться вже завтра, 28 червня – Палмейрас гратиме проти Ботафого, а Бенфіка зустрінеться із Челсі.
Напередодні стало відомо, що фіналіст Ліги чемпіонів-2025 втратив чотирьох гравців до кінця турніру.