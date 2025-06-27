Гвардіола – про розгром Ювентуса: Мені дуже сподобалось

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола висловився про розгромну перемогу над Ювентусом у межах третього туру клубного чемпіонату світу.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Мені дуже сподобалось те, у який спосіб ми здобули цю перемогу. Манчестер Сіті давно не грав настільки чудово. Гравці були віддані справі, а ми переграли дійсно сильну команду.

Це лише одна гра, але гравці відчули, як це – бути справді доброю командою. Віра з'являється завдяки таким виступам, а не минулим перемогам", – розповів Гвардіола.