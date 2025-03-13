Манчестер Сіті націлився на трансфер лідера Барселони

Вінгер Барселони Рафінья потрапив у сферу інтересів Манчестер Сіті, який готує підсилення складу після катастрофічного сезону.

Про це повідомляє El Nacional.

Головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола вважає бразильця ідеальним гравцем для підсилення атаки та повернення Сіті на вершину європейського футболу. Він цінує універсальність футболіста, який може грати як на правому, так і на лівому фланзі, а також його здатність адаптуватися до різних систем гри.

Сіті готовий зробити пропозицію у 80 млн євро за футболіста. Але ні гравець, ні клуб, поки що не мають наміру розлучатися. Однак переконати Барселону буде важко, оскільки бразилець є фундаментальною частиною проєкту. Каталонці не бажає вести переговори про його відхід, оскільки вважають, що його рівень і потенціал є ключовими для продовження змагань на найвищому рівні. Також сам гравець раніше заявляв про бажання залишитись у Барселоні.

Нападник проводить найрезультативніший сезон у своїй кар'єрі. Наразі на його рахунку 26 голи та 15 асистів у 41 матчі.

Нагадаємо, напередодні Рафінья став найбільш результативним бразильцем в історії Ліги чемпіонів в межах одного сезону.