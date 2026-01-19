Манчестер Сіті оголосив про трансфер капітана Крістал Пелес

Манчестер Сіті завершив трансфер центрального захисника та капітана Крістал Пелес Марка Геї.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

25-річний гравець збірної Англії підписав контракт до літа 2031 року. Фінансові деталі не розголошуються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума угоди склала 20 мільйонів фунтів стерлінгів, плюс бонуси.

Гвардіола був змушений терміново шукати підсилення захисної ланки через серйозні кадрові втрати: 23-річний Йошко Гвардіол переніс операцію після перелому гомілки, а 28-річний Рубен Діаш вибув на термін від чотирьох до шести тижнів через пошкодження підколінного сухожилля.

У складі Пелес Марк Геї здобув Кубок Англії (у фіналі проти Сіті) та Суперкубок (проти Ліверпуля). Цього сезону 25-річний центральний захисник провів за "орлів" 33 матчі, у яких відзначився 3 голами та 4 результативними передачами.

Зауважимо, що це вже другий великий трансфер "містян" у це вікно, враховуючи підписання Антуана Семеньйо з Борнмута за 62.5 млн фунтів.