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Манчестер Сіті – Аль-Хіляль: де дивитися матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу

Станіслав Лисак — 30 червня 2025, 11:35
Манчестер Сіті – Аль-Хіляль: де дивитися матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу
Getty Images

Манчестер Сіті зустрінеться з Аль-Хілялем із Саудівської Аравії в матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.

Поєдинок відбудеться в ніч з понеділка 30 червня на вівторок 1 липня, на арені "Кемпінг Ворлд Стедіум в Орландо. Стартовий свисток пролунає о 04:00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного та медіасервісі MEGOGO.

Манчестер Сіті став єдиною командою на груповому етапі, яка здобула 3 перемоги в 3 матчах. "Містяни" випередили Ювентус, Аль-Айн з ОАЕ та марокканський Відад.

Аль-Хіляль у квартеті з мадридським Реалом, Зальцбургом та мексиканською Пачукою посів друге місце. Саудити навіть спромоглися зіграти в нульову нічию з "вершковими".

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