Малиновський: Мені подобається позиція плеймейкера

Атакувальний півзахисник Дженоа Руслан Малиновський прокоментував інформацію про те, що головний тренер команди Патрік Вієйра бачить його на позиції плеймейкера.

Слова 32-річного українця наводить TuttoMercatoWeb.

"Мені подобається ця позиція, і якщо він вважатиме, що я можу там добре виступити, то я відкритий до цього. У своїй кар'єрі я грав на різних позиціях: як восьмий номер у національній збірній і як нападник в Аталанті.

Минулого року я також грав перед захистом, і це для мене не проблема. Я розумію, чого від мене хоче тренер, тому мені просто потрібно зосередитися на тому, щоб добре тренуватися", – заявив хавбек.