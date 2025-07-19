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Малиновський: Мені подобається позиція плеймейкера

Олег Дідух — 19 липня 2025, 17:46
Малиновський: Мені подобається позиція плеймейкера
Руслан Малиновський
Getty Images

Атакувальний півзахисник Дженоа Руслан Малиновський прокоментував інформацію про те, що головний тренер команди Патрік Вієйра бачить його на позиції плеймейкера.

Слова 32-річного українця наводить TuttoMercatoWeb.

"Мені подобається ця позиція, і якщо він вважатиме, що я можу там добре виступити, то я відкритий до цього. У своїй кар'єрі я грав на різних позиціях: як восьмий номер у національній збірній і як нападник в Аталанті.

Минулого року я також грав перед захистом, і це для мене не проблема. Я розумію, чого від мене хоче тренер, тому мені просто потрібно зосередитися на тому, щоб добре тренуватися", – заявив хавбек.

Раніше повідомлялося про те, що Малиновський травмувався на тренуванні Дженоа. Нагадаємо, Руслан у травні переніс операцію з видалення металевої пластини в нозі. У минулому сезоні Малиновський провів 10 матчів за Дженоа в усіх турнірах і відзначився у них 3 асистами.

Дженоа Руслан Малиновський Патрік Вієйра

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