Малиновський травмувався на тренування Дженоа
Il Secolo XIX
Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський достроково завершив тренування клубу через ушкодження.
Про це повідомляє Il Secolo XIX.
Зазначається, що 32-річний гравець був змушений йти до роздягальні з опущеною головою та болем від отриманого удару.
Наразі деталі травми невідомі.
Нагадаємо, Руслан у травні переніс операцію з видалення металевої пластини в нозі. У минулому сезоні Малиновський провів 10 матчів за Дженоа в усіх турнірах і відзначився у них 3 асистами.
Раніше повідомлялося про те, що Дженоа хоче підписати голкіпера Баварії Даніеля Переца.