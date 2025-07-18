Малиновський травмувався на тренування Дженоа

Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський достроково завершив тренування клубу через ушкодження.

Про це повідомляє Il Secolo XIX.

Зазначається, що 32-річний гравець був змушений йти до роздягальні з опущеною головою та болем від отриманого удару.

Наразі деталі травми невідомі.

Нагадаємо, Руслан у травні переніс операцію з видалення металевої пластини в нозі. У минулому сезоні Малиновський провів 10 матчів за Дженоа в усіх турнірах і відзначився у них 3 асистами.

Раніше повідомлялося про те, що Дженоа хоче підписати голкіпера Баварії Даніеля Переца.