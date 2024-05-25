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Малиновський: Зробив усе, щоб повернутися до збірної України

Олександр Булава — 25 травня, 13:23
Малиновський: Зробив усе, щоб повернутися до збірної України

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський відреагував на свій гол у ворота Болоньї в 38 турі Серії А.

Цитує футболіста Tuttomercatoweb.

"Я трохи побоювався після травми, але все одно працював. Втім, мені трохи не вистачало фізичної форми, проте я радий перемозі та вдячний уболівальникам Дженоа.

Ми грали на перемогу, щоб піднятися якомога вище у турнірній таблиці. Думаю, тренер буде задоволений. Він дуже мотивував нас перед матчем.

Євро-2024? Я натхненний. Зробив усе, щоб повернутися до збірної України. Грати на чемпіонаті Європи — це чудово. Я відпочину кілька днів, а потім повернуся до роботи", — сказав Малиновський.

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Нагадаємо, Руслан вперше з лютого вийшов у стартовому складі та відзначився голом. Для нього цей м'яч став четвертим у сезоні-2023/24 Серії А.

Ця перемога залишила "грифонів" на 11 місці в турнірній таблиці чемпіонату.

Дженоа Чемпіонат Італії, Серія А Руслан Малиновський

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