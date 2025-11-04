Ми всі в одному човні: Малиновський відреагував на дебютну перемогу Дженоа в сезоні

Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський відреагував на першу перемогу команди у поточному сезоні Серії А.

Цитує гравця Genoanews1893.

Напередодні "грифони" з голом українця здолали Сассуоло (2:1).

"Шлях довгий, але ми всі в одному човні. Ми всі будемо боротися разом до кінця, навіть ті, хто виходить на заміну. Ми повинні бути командою до кінця. Спасибі вболівальникам, ми виклалися на повну і тепер готуємося до наступного матчу.

Крішіто прекрасно знає атмосферу Дженоа. Це непросто, але, з іншого боку, і класно. Я радий за тренерів, вони зарядили команду енергією. Ми перемогли заради всіх уболівальників Дженоа. Тепер повернемося на поле. Із завтрашнього дня ми зосередимося на Фіорентині", — сказав Малиновський.