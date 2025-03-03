Клуб МЛС хоче підписати півзахисника збірної України
Руслан Малиновський
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Півзахисник Дженоа та збірної України Руслан Малиновський потрапив до сфери інтересів американського клубу Нью-Йорк Сіті.
Про це повідомив журналіст Empire Sports Media Хуан Карлос.
За інформацією джерела, Малиновський є одним із головних кандидатів на посилення команди, оскільки в Нью-Йорк Сіті залишаються вільними дві квоти Designated Player (гравців із особливим контрактом у MLS).
У поточному сезоні Серії А Малиновський через травму ноги провів лише 6 матчів за Дженоа.
Нагадаємо, що востаннє хавбек виходив на поле 21 вересня у матчі як раз проти Венеції (0:2). У тому поєдинку Малиновський зазнав важкої травми, зламавши малогомілкову кістку та вивихнувши гомілковий суглоб.