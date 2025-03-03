Клуб МЛС хоче підписати півзахисника збірної України

Півзахисник Дженоа та збірної України Руслан Малиновський потрапив до сфери інтересів американського клубу Нью-Йорк Сіті.

Про це повідомив журналіст Empire Sports Media Хуан Карлос.

За інформацією джерела, Малиновський є одним із головних кандидатів на посилення команди, оскільки в Нью-Йорк Сіті залишаються вільними дві квоти Designated Player (гравців із особливим контрактом у MLS).

🚨RUMOR 🚨



Ruslan Malinovskyi emerges as top transfer target for #NYCFC. Having both of their DP spots available,the attacking midfielder could be an alternative.



He currently plays in Serie A side Genoa



For : @EmpireSportsMed | #MLS pic.twitter.com/Zzra4O5IRe — Juan Carlos (@JUAN_C71) February 28, 2025

У поточному сезоні Серії А Малиновський через травму ноги провів лише 6 матчів за Дженоа.

Нагадаємо, що востаннє хавбек виходив на поле 21 вересня у матчі як раз проти Венеції (0:2). У тому поєдинку Малиновський зазнав важкої травми, зламавши малогомілкову кістку та вивихнувши гомілковий суглоб.