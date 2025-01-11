Оце так попав: маленький фанат Ньюкасла пропустив школу заради матчу проти Арсенала

Курйозний випадок стався під час півфінального матчу Кубка Англійської ліги між Арсеналом і Ньюкаслом.

Дев’ятирічний фанат "сорок" Семмі Скотт пропустив школу, аби поїхати на гру до Лондона разом із батьком. Однак їхній план був розкритий після того, як хлопця показали по телебаченню під час святкування голу.

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Мама хлопчика, Клер Скотт, повідомила школі, що її син захворів, аби дати йому можливість побачити гру наживо. Семмі вирушив на матч разом із батьком Марком, і вони зайняли місця прямо біля поля на стадіоні "Емірейтс".

Коли Ньюкасл забив переможний гол завдяки Ентоні Гордону, камери Sky Sports зафіксували, як Семмі радісно стискає кулаки та святкує тріумф команди. Незабаром після цього Марк отримав численні повідомлення від друзів із текстом: "Ми щойно бачили тебе і Семмі по телевізору!"

Та не встигли вони насолодитися радісним моментом, як отримали електронний лист зі школи Семмі. У ньому повідомлялося, що його відсутність на заняттях буде позначена як "не санкціонована", оскільки школа побачила хлопця в ефірі телевізійного каналу.

Незважаючи на цю неприємність, Семмі продовжує вболівати за Ньюкасл і мріє, що команда пройде до фіналу та нарешті здобуде свій перший трофей за 70 років.