Мем дня: завзятий фанат Шахтаря розвісив клубні прапори на матчі Динамо
ФК ДК
Під час товариського матчу Динамо Київ та німецького Магдебурга стався доволі кумедний епізод.
Один завзятий фанат Шахтаря вирішив вивісити біля воріт клубний прапор донецької команди.
Цей стяг висів недовго і через декілька хвилин якийсь чоловік підійшов та зірвав його, проте цей епізод вже розлетівся на меми.
Зазначимо, що Динамо зазнало поразки у матчі з Магдебургом із рахунком 1:3.
Наступна контрольна гра киян відбудеться 12 січня. "Біло-сині" зіграють проти румунського Стяуа.