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Україна втратила шанси виграти групу в Лізі націй

Сергій Шаховець — 14 листопада 2026, 22:19
Україна втратила шанси виграти групу в Лізі націй
УАФ

Збірна України з футболу втратила навіть теоретичні шанси посісти перше місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй.

Це стало відомо після перемоги Угорщини над Грузією з рахунком 2:0. Угорці набрали 10 очок, тоді як в активі українців лише чотири.

Навіть якщо команда України виграє два заключні матчі, а Угорщина зазнає поразки, наздогнати суперника не вдасться. За рівності очок перевагу матиме збірна Угорщини завдяки кращим результатам особистих зустрічей: Україна перемогла на виїзді з рахунком 1:0, але поступилася вдома – 1:2.

Наразі Україна посідає третє місце у групі. Другу сходинку займає Північна Ірландія, яка має вісім очок, а останньою йде Грузія з двома балами.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що у 5 турі збірна України у Белфасті зустрічається з Північною Ірландією. Поєдинок розпочався о 21:45. "Чемпіон" проводить текстовий онлайн зустрічі

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