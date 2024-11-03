Тільки десь в місті побачите його: Максимов поставив хрест на гравці Ворскли

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов не розраховує на чорногорського вінгера Деміра Шкрієля.

Про це він заявив на пресконференції після домашньої поразки від Колоса, відповідаючи на питання журналіста про цього гравця.

"Тільки десь в місті побачите (його – прим.). Ну я бачу, що він не допоможе команді. Це моя думка", – сказав Максимов.

Шкрієль приєднався до Ворскли влітку цього року. Він з’являвся на полі лише у двох перших турах. У матчі з Лівим берегом 27-річному чорногорцю вдалося відзначитися асистом.

Також Максимова запитали про взаємини з керівництвом Ворскли, адже навесні 2022 року він дізнався про припинення співпраці з преси. Журналіст поцікавився, чому тренер погодився повернутися в полтавський клуб після такої неприємної історії.