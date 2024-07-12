Розпрожаж продовжується: Колос підписав гравця Дніпра-1

Вінгер Дніпра-1 Максим Третьяков став гравцем ковалівського Колоса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються, проте за даними Transfermarkt він перейшов за 200 тисяч євро та підписав контракт до 2026 року.

У сезоні-2023/24 Третьяков зіграв лише 8 матчів за свій клуб і відзначився 1 забитим м'ячем.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ почала з'являтись інформація, що дніпровський клуб може припинити своє існування. Дніпряни на фоні негативних про себе чуток продовжують розпродавати всіх гравців. За це трансферне вікно команду покинули вже 11 гравців, з них 8 — були продані.

Напередодні стало відомо, що УПЛ може розглянути три сценарії заміни Дніпра-1 у чемпіонаті сезону-2024/25.