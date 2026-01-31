Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гол українця Хланя допоміг Гурніку захопити лідерство в чемпіонаті Польщі

Сергій Шаховець — 31 січня 2026, 17:48
Гол українця Хланя допоміг Гурніку захопити лідерство в чемпіонаті Польщі
Максим Хлань
ФК Гурнік Забже

Український півзахисник Гурніка Забже Максим Хлань відзначився важливим голом у матчі 19-го туру польської Екстракляси проти П'яста.

На 50-й хвилині зустрічі українець зробив рахунок 2:1 на користь своєї команди. Максим отримав пас від партнера по команді у штрафному майданчику та в один дотик переправив м'яч у сітку воріт.

У підсумку гра завершися перемогою Гурніка – 2:1.

Для Хланя цей гол став третім у поточному чемпіонаті. Українець зіграв одинадцять матчів у межах Екстракляси. Ще один м'яч Максим забив у Кубку Польщі.

У турнірній таблиці чемпіонату Польщі Гурнік Забже вийшов на перше місце. Команда українця на три бали випереджає Плоцьк, який має гру в запасі.

Раніше повідомлялося, чому захисник Евертона Віталій Миколенко пропустив матч 24-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Брайтона.

Екстракляса Максим Хлань Гурнік Забже

Максим Хлань

Українця визнали найкращим гравцем 14 туру чемпіонату Польщі
Гурнік з дебютним голом українця Хланя розгромив Легію в чемпіонаті Польщі
З Лехії – у Гурнік: українець змінив клуб у Польщі
Два польські клуби поборються за українського вінгера
Трансфер Хланя в Еюпспор зірвався

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік