Гол українця Хланя допоміг Гурніку захопити лідерство в чемпіонаті Польщі

Український півзахисник Гурніка Забже Максим Хлань відзначився важливим голом у матчі 19-го туру польської Екстракляси проти П'яста.

На 50-й хвилині зустрічі українець зробив рахунок 2:1 на користь своєї команди. Максим отримав пас від партнера по команді у штрафному майданчику та в один дотик переправив м'яч у сітку воріт.

У підсумку гра завершися перемогою Гурніка – 2:1.

Для Хланя цей гол став третім у поточному чемпіонаті. Українець зіграв одинадцять матчів у межах Екстракляси. Ще один м'яч Максим забив у Кубку Польщі.

У турнірній таблиці чемпіонату Польщі Гурнік Забже вийшов на перше місце. Команда українця на три бали випереджає Плоцьк, який має гру в запасі.

