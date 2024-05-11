Хлань відзначився 8 голом у другій лізі Польщі

Український вінгер польської Лехії Максим Хлань забив м'яча у ворота Вісли в матчі 32 туру другого за силою дивізіону Польщі.

На 31-й хвилині 21-річний півзахисник ударом з-за меж штрафного майданчику зрівняв рахунок у матчі — 1:1.

Для Максима це був 8 гол у складі Лехії в поточному сезоні за 24 зіграні матчі. Також він віддав 5 результативних передач.

Відео

Maksym Khlan z kolejnym trafieniem! 😎 #WISLGD 2:4



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Раніше Максима було визнано найкращим гравцем ліги за підсумками лютого та березня. Призові 10 000 злотих він перерахував на благодійність українським дітям.

Нагадаємо, Хлань залишив луганську Зорю влітку минулого року та вже у вересні приєднався до Лехії.

Раніше ми повідомляли, що троє українців потрапили у топ-10 потенційно найдорожчих трансферів польських ліг.