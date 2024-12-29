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Ізраїльський клуб не хоче платити за трансфер свого колишнього гравця з ЛНЗ

Олексій Мурзак — 29 грудня 2024, 15:40
Ізраїльський клуб не хоче платити за трансфер свого колишнього гравця з ЛНЗ
Арад Бар
ФК ЛНЗ

Маккабі Петах-Тіква хоче повернути до команди півзахисника Арада Бара, який наразі виступає у складі ЛНЗ.

Про це повідомляє Sport5.

Гравець також хоче повернутися до свого рідного клубу, однак Маккабі не готовий платити за трансфер. Там розглядають варіант із підписанням футболіста у статусі вільного агента, або оренду.

Наразі сам Бар перебуває в Ізраїлі, клуби також ведуть переговори, щоб вирішити цю ситуацію.

У цьому сезоні Бар остаточно втратив місце у складі. Він зіграв лише у 5 матчах чемпіонату, вийшовши один раз у старті.

ЛНЗ купив Арада Бара у січні цього року в Цюриха за 250 тисяч євро. До цього швейцарці заплатили 370 тисяч євро Маккабі Петах-Тікві. Transfermarkt оцінює 24-річного гравця в 400 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник житомирського Полісся В’ячеслав Танковський продовжить кар'єру в черкаському ЛНЗ.

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