Ізраїльський клуб не хоче платити за трансфер свого колишнього гравця з ЛНЗ

Маккабі Петах-Тіква хоче повернути до команди півзахисника Арада Бара, який наразі виступає у складі ЛНЗ.

Про це повідомляє Sport5.

Гравець також хоче повернутися до свого рідного клубу, однак Маккабі не готовий платити за трансфер. Там розглядають варіант із підписанням футболіста у статусі вільного агента, або оренду.

Наразі сам Бар перебуває в Ізраїлі, клуби також ведуть переговори, щоб вирішити цю ситуацію.

У цьому сезоні Бар остаточно втратив місце у складі. Він зіграв лише у 5 матчах чемпіонату, вийшовши один раз у старті.

ЛНЗ купив Арада Бара у січні цього року в Цюриха за 250 тисяч євро. До цього швейцарці заплатили 370 тисяч євро Маккабі Петах-Тікві. Transfermarkt оцінює 24-річного гравця в 400 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник житомирського Полісся В’ячеслав Танковський продовжить кар'єру в черкаському ЛНЗ.