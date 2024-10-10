Заміна Родріго: Реал цікавиться талантом Боруссії Дортмунд

Мадридський Реал націлений на підписання вінгера Боруссії Дортмунд Каріма Адеємі.

Про це повідомляє Fichajes.net.

За інформацією джерела, попри хорошу лінію атаки на чолі з Вінісіусом, Родріго, Ендріком і Кіліаном Мбаппе, команда продовжує шукати варіанти посилення свого складу. Можливий відхід Родріго та нещодавній інтерес Баєра до підписання Брахіма відкриває двері для прибуття ще одного нападника, щоб посилити ротацію на майбутнє.

Одним з таких варіантів є 22-річний вінгер Карім Адеємі, яким також цікавляться Арсенал та Манчестер Юнайтед.

В сезоні-2024/25 німець провів 8 матчів на клубному рівні, у яких забив 5 голів, та віддав 5 асистів. Нещодавно він відзначився хеттриком у ворота Селтіка в Лізі чемпіонів, та став найкращим гравцем тижня.

Нагадаємо, раніше з'являлась інформація, що "вершкові" хочуть підписати зіркового гравця Ліверпуля Мохамеда Салаха.