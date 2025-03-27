Талант Арсенала підпише довгостроковий контракт з клубом

18-річний лівий захисник лондонського Арсенала Майлз Льюїс-Скеллі отримає новий контракт від клубу.

Про це повідомляє TBR Football.

Оборонець проводить неймовірний сезон, увійшовши в першу команду "канонірів" та дебютувавши за збірну Англії у матчах відбору на ЧС-2026.

Лівий захисник підписав свій перший професійний контракт одразу після 18-річчя минулого року, але його прогрес був видатним, і це має бути винагороджено новою угодою.

Зазначається, що сторони ведуть переговори з січня 2025-го і тепер наблизились до її завершення. У найближчі тижні гравець підпише довгострокову угоду.

Цього сезону гравець забив 1 гол та віддав 1 асист в 21 матчі.

Раніше повідомлялось, що голом у ворота албанців Льюїс-Скеллі встановив неймовірний віковий рекорд Англії.