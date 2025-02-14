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Жодного разу не було думки його замінити, – тренер Борнмута розхвалив Забарного

Володимир Максименко — 14 лютого 2025, 12:10
Жодного разу не було думки його замінити, – тренер Борнмута розхвалив Забарного

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола прокоментував роль Іллі Забарного в команді.

Слова фахівця наводить Bournemouth Echo.

"Мені нескладно вам розповісти про Забу. У мене жодного разу не було думки його замінити. Це каже про те, яку впевненість ми в ньому маємо. Він дуже надійний та міцний, Іллю легко тренувати.

Він прийшов до нас чудовим гравцем, але трохи сором'язливим. Забарний дуже мало розмовляв, а тепер ви можете побачити, як він керує діями захисту. Я люблю його як людину та гравця". – розповів Іраола.

У сезоні-2024/25 Забарний зіграв 26 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

В наступному матчі Борнмут зіграє проти Саутгемптона. Поєдинок відбудеться завтра, 15 лютого, о 17:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось про інтерес одного з лондонських клубів до наставника "вишень".

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний Андоні Іраола

Андоні Іраола

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