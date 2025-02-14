Жодного разу не було думки його замінити, – тренер Борнмута розхвалив Забарного

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола прокоментував роль Іллі Забарного в команді.

Слова фахівця наводить Bournemouth Echo.

"Мені нескладно вам розповісти про Забу. У мене жодного разу не було думки його замінити. Це каже про те, яку впевненість ми в ньому маємо. Він дуже надійний та міцний, Іллю легко тренувати.

Він прийшов до нас чудовим гравцем, але трохи сором'язливим. Забарний дуже мало розмовляв, а тепер ви можете побачити, як він керує діями захисту. Я люблю його як людину та гравця". – розповів Іраола.