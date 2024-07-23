Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Це буде знущання над Минаєм і Епіцентром: Любенович звинутив УАФ в упередженому ставленні до учасників "Турніру чотирьох"

Ігор Чернявський — 23 липня, 13:30
Це буде знущання над Минаєм і Епіцентром: Любенович звинутив УАФ в упередженому ставленні до учасників Турніру чотирьох

Головний тренер Миная Желько Любенович вважає, що якщо матчі "Турніру чотирьох" будуть проводитися в Києві, то це було несправедливо по відношенню до його команди та Епіцентру, який також базується на Заході України.

Таку думку сербський наставник висловив у інтерв’ю "Українському футболу".

"Мені без різниці, з ким грати. Але навіщо УАФ це робить? Негарно так чинити з командами весь цей час. Немає слів. Я перебуваю зараз у Сербії і я не розумію, як готувати команду. Звідки брати гроші на виїзд? Де ми будемо грати? Ми не Металіст 1925, який може розкидатися грошима.

Ми перебуваємо в найбільш віддаленій точці України. Це буде нечесно по відношенню до Миная, якщо турнір проведуть у Києві. Це спричинить великі витрати. Це буде знущання над Минаєм і Епіцентром. Нехай роблять так, щоб не було додаткової переваги у Лівого берега і Металіста 1925!" — сказав Любенович.

Нагадаємо, у півфіналі "Турніру чотирьох" Минай зіграє з Епіцентром. Матч має відбутися вже 26 липня, але закарпатський клуб все ще не ухвалив остаточне рішення щодо своєї участі.

Епіцентр Лівий берег Металіст 1925 Минай Чемпіонат України, УПЛ Желько Любенович

Желько Любенович

Любенович: Я вже місяць страждаю через те, що нам не можуть сказати, в якій лізі гратиме Минай
Вся Україна о***є: Поворознюк не підбирав слів, коментуючи "цирк" з Любеновичем
У Минаї підтвердили переговори Любеновича з Інгульцем
Я не покидав Минай: Любенович заперечив інформацію, що він очолив Інгулець
Інгулець оголосив про призначення Любеновича

Останні новини