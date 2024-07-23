Це буде знущання над Минаєм і Епіцентром: Любенович звинутив УАФ в упередженому ставленні до учасників "Турніру чотирьох"
Головний тренер Миная Желько Любенович вважає, що якщо матчі "Турніру чотирьох" будуть проводитися в Києві, то це було несправедливо по відношенню до його команди та Епіцентру, який також базується на Заході України.
Таку думку сербський наставник висловив у інтерв’ю "Українському футболу".
"Мені без різниці, з ким грати. Але навіщо УАФ це робить? Негарно так чинити з командами весь цей час. Немає слів. Я перебуваю зараз у Сербії і я не розумію, як готувати команду. Звідки брати гроші на виїзд? Де ми будемо грати? Ми не Металіст 1925, який може розкидатися грошима.
Ми перебуваємо в найбільш віддаленій точці України. Це буде нечесно по відношенню до Миная, якщо турнір проведуть у Києві. Це спричинить великі витрати. Це буде знущання над Минаєм і Епіцентром. Нехай роблять так, щоб не було додаткової переваги у Лівого берега і Металіста 1925!" — сказав Любенович.
Нагадаємо, у півфіналі "Турніру чотирьох" Минай зіграє з Епіцентром. Матч має відбутися вже 26 липня, але закарпатський клуб все ще не ухвалив остаточне рішення щодо своєї участі.