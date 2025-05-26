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Лужний підтвердив факт переговорів із Маккабі Хайфа

Олег Дідух — 26 травня 2025, 20:30
Лужний підтвердив факт переговорів із Маккабі Хайфа
Олег Лужний
ФК Динамо Київ

Відомий український тренер Олег Лужний підтвердив, що веде переговори щодо можливої роботи в Маккабі Хайфа.

Слова 56-річного фахівця наводить Sport.ua.

"Мені телефонували із ізраїльського Маккабі (Хайфа) і цікавились, чи я маю бажання працювати і чи не проти очолити цю команду. Я й справді хочу повернутись до тренерської роботи. Власне, її я не залишав, просто взяв на певний час тайм-аут. Повномасштабна війна, яка триває вже більше трьох років, – одна з його причин.

Маккабі я дав згоду. Хоча представник цього клубу сказав, що на роль головного тренера є й інші кандидати, існує конкуренція. Відтак у Маккабі будуть вирішувати, кого вибирати", – заявив українець.

Маккабі з Хайфи є найтитулованішим клубом країни, на рахунку якого 15 чемпіонств та 6 Кубків Ізраїлю.

Олег Лужний востаннє працював тренером ще у 2013 році, коли очолював сімферопольську Таврію. Також в його кар'єрі наставника було київське Динамо (двічі виконувач обов'язків).

Олег Лужний Маккабі Хайфа

Олег Лужний

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