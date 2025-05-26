Лужний підтвердив факт переговорів із Маккабі Хайфа

Відомий український тренер Олег Лужний підтвердив, що веде переговори щодо можливої роботи в Маккабі Хайфа.

Слова 56-річного фахівця наводить Sport.ua.

"Мені телефонували із ізраїльського Маккабі (Хайфа) і цікавились, чи я маю бажання працювати і чи не проти очолити цю команду. Я й справді хочу повернутись до тренерської роботи. Власне, її я не залишав, просто взяв на певний час тайм-аут. Повномасштабна війна, яка триває вже більше трьох років, – одна з його причин.

Маккабі я дав згоду. Хоча представник цього клубу сказав, що на роль головного тренера є й інші кандидати, існує конкуренція. Відтак у Маккабі будуть вирішувати, кого вибирати", – заявив українець.