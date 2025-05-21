Лужний може очолити найтитулованіший клуб Ізраїлю

Легендарний колишній футболіст київського Динамо Олег Лужний може невдовзі стати головним тренером ізраїльського Маккабі з міста Хайфа.

Про це повідомляє Український футбол.

За інформацією джерела, окрім Маккабі Хайфа, 56-річним спеціалістом також цікавляться ще два-три тамтешні клуби, проте їх видання не називає.

Зауважимо, що Маккабі з Хайфи є найтитулованішим клубом країни, на рахунку якого 15 чемпіонств та 6 Кубків Ізраїлю.

Олег Лужний востаннє працював тренером ще у 2013 році, коли очолював сімферопольську Таврію. Також в його кар'єрі наставника було київське Динамо (двічі виконувач обов'язків).

Нагадаємо, ексгравець Динамо Павло Шкапенко, який помер у квітні 2023 року, вважав, що найсуворішим гравцем у складі столичного колективу був саме Олег Лужний. Він пригадав історію, як Лужний погрожував вирвати кадик.