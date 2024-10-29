Це було ключовим питанням: Лупашко назвав причину вильоту від Руху

Головний тренер Карпати Владислав Лупашко вважає, що його команда поступилася Руху в 1/8 фіналу Кубку Україну через те, що в суперників було на один день більше відпочинку.

Про це наставник "зелено-білих" сказав на післяматчевій пресконференції. Його слова наводить офіційний сайт Карпат.

"Це було ключовим питанням сьогоднішнього матчу. Думаю, що дехто на це і розраховував, бо розумів, що у Руху молоді гравці, які швидше відновлюються. Для них одна доба це колосальна перевага. На тижні у нас додалися травмовані гравці. Тому ситуація ще ускладнилась. Вважаю, що цей день переваги був ключовим сьогодні. Якби ми грали на день раніше, то ми б володіли більшою перевагою у цьому матчі, ніж це було", – сказав Лупашко.

Попередній матч Карпати провели в суботу, 26 жовтня, а Рух грав із Чорноморцем на добу раніше.

Нагадаємо, тиждень тому Карпати і Рух грали між собою в 10 турі чемпіонату України. Тоді команда Лупашка перемогла з рахунком 1:0.