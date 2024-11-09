Лунін вийде у старті Реала на матч проти Осасуни у чемпіонаті Іспанії

Український голкіпер Реала Андрій Лунін вийде у старті мадридського клубу на матч проти Осасуни у чемпіонаті Іспанії.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Стартовий склад Реала: Лунін, Васкес, Мілітао, Рюдігер, Фран Гарсія, Вальверде, Камавінга, Родріго, Мбаппе, Вінісіус, Беллінгем.

ФК Реал Мадрид

В активі Лунін цього сезону матчі з Ліллем (0:1) та Міланом (1:3) в Лізі чемпіонів та зустрічі з Вільярреалом (2:0) та Барселоною (0:4) в чемпіонаті.

Вчора стало відомо, що бельгійський голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа продовжує відновлюватися після травми, яку він отримав наприкінці жовтня.

Матч 13 туру Ла Ліги між Реалом та Осасуною відбудеться у суботу, 9 листопада. Початок – о 15:00 за київським часом. Наразі мадридці мають в активі 24 бали та відстають на 9 очок від лідера – Барселони.