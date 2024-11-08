Черговий шанс для Луніна: Куртуа не потрапив у заявку Реала на матч Ла Ліги

Мадридський Реал не включив бельгійського голкіпера Тібо Куртуа на матч проти Осасуни у чемпіонаті Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У заявку "вершкових" потрапив 21 футболіст, серед яких троє воротарів. Бельгійський голкіпер Тібо Куртуа продовжує відновлюватися після травми, яку він отримав наприкінці жовтня.

У грі з Осасуною має шанс зіграти український воротар Андрій Лунін. В активі 25-річного футболіста цього сезону матчі з Ліллем (0:1) та Міланом (1:3) в Лізі чемпіонів та зустрічі з Вільярреалом (2:0) та Барселоною (0:4) в чемпіонаті.

Матч 13 туру Ла Ліги між Реалом та Осасуною відбудеться у суботу, 9 листопада. Початок – о 15:00 за київським часом. Наразі "вершкові" мають в активі 24 бали та відстають на 9 очок від лідера – Барселони.

Напередодні повідомлялось, що легендарний гравець та тренер Зінедін Зідан може повернутися у Реал.