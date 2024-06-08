Манчестер Юнайтед та Баварія поборються за трансфер Луніна

Голкіпер збірної України та Реала Андрій Лунін зацікавив англійський Манчестер Юнайтед та німецьку Баварію.

Про це інформує El Nacional.

Воротар не впевнений у своєму майбутньому в складі мадридців через конкуренцію з бельгійцем Тібо Куртуа. Тому, він може змінити клуб влітку.

Наразі у підписанні Луніна зацікавлені Баварія та Манчестер Юнайтед. Клуби готові витрати на підписання українця 25 млн євро.

Контракт гравця збірної України з "галактікос" чинний до літа наступного року та у ньому прописано 250 млн євро відступних. Цього сезону він став першим номером після того, як виграв конкуренцію в Кепи Аррісабалаги. На його рахунку 12 кліншитів у 31 матчі.

Сам Лунін нещодавно в інтерв’ю Владі Зінченко сказав, що хоче вигравати титули на полі, а не в джинсах.