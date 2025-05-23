Лунін відреагував на відхід Модрича з Реала

Український воротар Реала та збірної України Андрій Лунін відреагував на відхід з мадридського клубу хорватського гравця Луки Модрича.

Відповідний пост українець зробив у Instagram.

"Дуже сумний день... як важко прощатися. Яка дивовижна кар'єра, яка зразкова людина. Лука, для мене це гордість, що я мав можливість познайомитися з тобою, ділити роздягальню і грати з тобою Дякую за твою магію, за твої поради і за все, що ти зробив для футболу", – написав Лунін.

Нагадаємо, що Лука Модрич приєднався до Реала влітку 2012 року, перейшовши з Тоттенгема за 35 мільйонів євро. За 13 років в Мадриді півзахисник провів 590 матчів, у яких відзначився 43 голами та 95 асистами.

Модрич – найбільш титулований гравець в історії Реала. На його рахунку 28 трофеїв у білій футболці, серед яких 4 титули чемпіона Іспанії, 6 кубків Ліги чемпіонів та 5 кубків клубного чемпіонату світу.

У січні цього року Лука Модрич побив рекорд Ференца Пушкаша та став найвіковішим автором голу в історії Реала.