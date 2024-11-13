Лунін провів тренування з Реалом

Український голкіпер Реала Андрій Лунін провів тренування з командою.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Напередодні Лунін не поїхав у збірну України через сімейні обставини. Після матчу з Осасуною (4:0), в якому відзначився результативною передачею, він звернувся до своєї дружини: "Незвично не бачити тебе на стадіоні, але здоров'я - це найважливіше!!! Я з тобою".

В Реалі зазначили, що це друге тренування команди за тиждень, яке відбулося з гравцями кастільї.

Наступний матч Реал зіграє проти Леганеса у неділю, 24 листопада.