Лунін: Трансферні чутки? Навіть не цікаво

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін заявив, що йому абсолютно нецікаві чутки про можливий трансфер у інший клуб.

Слова воротаря наводить Взбірна.

"В індивідуальному плані у мене все добре. Я цілий рік працюю в найкращому клубі світу з найкращими гравцями і тренерами, тому впевненості я ніколи не втрачав. Добре, що у мене була ігрова практика і я готовий допомагати команді. Трансферні чутки? Кожні півроку відкривається трансферний ринок, і кожні півроку за всіх гравців пишуть по 150 варіантів, які можуть відбутися. Тому вже навіть нецікаво", – заявив Лунін.

Декілька днів тому повідомлялося про те, що Лунін має намір залишитися в Реалі на наступний сезон. Його контракт із мадридським клубом діє до літа 2030 року.

Раніше Лунін посів четверте місце в рейтингу найдорожчих воротарів світу за версією CIES.