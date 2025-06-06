Лунін: Трансферні чутки? Навіть не цікаво
Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін заявив, що йому абсолютно нецікаві чутки про можливий трансфер у інший клуб.
Слова воротаря наводить Взбірна.
"В індивідуальному плані у мене все добре. Я цілий рік працюю в найкращому клубі світу з найкращими гравцями і тренерами, тому впевненості я ніколи не втрачав. Добре, що у мене була ігрова практика і я готовий допомагати команді.
Трансферні чутки? Кожні півроку відкривається трансферний ринок, і кожні півроку за всіх гравців пишуть по 150 варіантів, які можуть відбутися. Тому вже навіть нецікаво", – заявив Лунін.
Декілька днів тому повідомлялося про те, що Лунін має намір залишитися в Реалі на наступний сезон. Його контракт із мадридським клубом діє до літа 2030 року.
Раніше Лунін посів четверте місце в рейтингу найдорожчих воротарів світу за версією CIES.