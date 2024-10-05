Лунін потрапив у старт на матч з Вільярреалом

Андрій Лунін вийде з перших хвилин у домашньому матчі 9 туру Ла Ліги проти Вільярреала.

Мадридці оголосили стартовий склад на гру у своєму X (Twitter).

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Для Луніна це буде перша поява в чемпіонаті Іспанії-2024/25.

Нагадаємо, в середу український воротар вперше відіграв офіційний матч у поточному сезоні. Андрій захищав ворота Реала у виїзному поєдинку Ліги чемпіонів проти Лілля. Попри фантастичний сейв українця в першому таймі, "вершкові" мінімально поступилися – Луніну не вдалося парирувати пенальті Джонатана Девіда.

Зазначимо, що Андрій зараз отримує ігровий час, адже основний воротар "галактікос" Тібо Куртуа заліковує травму.