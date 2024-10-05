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Лунін потрапив у старт на матч з Вільярреалом

Ігор Чернявський — 5 жовтня, 20:25
Лунін потрапив у старт на матч з Вільярреалом

Андрій Лунін вийде з перших хвилин у домашньому матчі 9 туру Ла Ліги проти Вільярреала.

Мадридці оголосили стартовий склад на гру у своєму X (Twitter).

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Для Луніна це буде перша поява в чемпіонаті Іспанії-2024/25.

Нагадаємо, в середу український воротар вперше відіграв офіційний матч у поточному сезоні. Андрій захищав ворота Реала у виїзному поєдинку Ліги чемпіонів проти Лілля. Попри фантастичний сейв українця в першому таймі, "вершкові" мінімально поступилися – Луніну не вдалося парирувати пенальті Джонатана Девіда.

Зазначимо, що Андрій зараз отримує ігровий час, адже основний воротар "галактікос" Тібо Куртуа заліковує травму.

Андрій Лунін Вільярреал Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

Андрій Лунін

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